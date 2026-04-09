Задержание экс-журналиста «Радио Свободная Европа» попало на видео

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчину обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

На кадрах запечатлен момент задержания экс-журналиста в его собственной квартире, а также процесс обыска. Силовики изъяли у фигуранта средства связи и цифровые носители информации. В мобильном телефоне сотрудники ведомства нашли информацию, которая подтвердила его деятельность в ущерб интересам РФ.

Ранее сообщалось, что журналист вступил в подконтрольное СБУ Telegram-сообщество, чтобы помочь противнику. Известно, что он передал информацию о местных информационных ресурсах и одном из объектов инфраструктуры.