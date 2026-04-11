Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в Храме Христа Спасителя, сообщило РИА Новости. Он также совершил вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию.

Ранее глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что в Великую субботу, 11 апреля, накануне ночного пасхального богослужения, в храмах принято освящать куличи, пасхи на творожной основе и яйца. При этом он подчеркнул, что верующим разрешается приносить и любую другую еду.

До этого стало известно, что общая стоимость праздничных блюд на Пасху в России составляет 971,97 рубля. В список входят кулич, творожная пасха и дюжина яиц. При этом наиболее дешевым продуктом из набора оказались яйца: 12 штук в среднем стоят 123,1 рубля.

10 апреля сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в Израиль за Благодатным огнем. Возглавляют делегацию председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. Благодатный огонь ежегодно появляется в иерусалимском храме Гроба Господня днем в Великую субботу.