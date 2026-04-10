Делегация ФАП прибыла в Израиль за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в Израиль за Благодатным огнем, сообщил РИА Новости представитель фонда. Возглавляют делегацию председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

Делегация Фонда прибыла в Тель-Авив в аэропорт Бен-Гурион.<...> В субботу делегация, как планируется, примет участие в церемонии схождения Благодатного огня, — уточнил представитель ФАП.

Благодатный огонь ежегодно появляется в иерусалимском храме Гроба Господня днем в Великую субботу — в канун Пасхи. В этом году это произойдет 11 апреля.

Затем огонь доставят в Москву в субботу вечером на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». По традиции его привезут в кафедральный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое пройдет в ночь на 12 апреля. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе.

Ранее сообщалось, что процедура принесения Благодатного огня в Россию в этом году может существенно измениться из-за нестабильной международной обстановки. Священник Игорь Шестаков заявлял, что доставка может осуществиться по «ковидному» сценарию.