10 апреля 2026 в 10:56

Делегация ФАП прибыла в Израиль за Благодатным огнем

Фото: IMAGO/Stefan Arend/Global Look Press
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в Израиль за Благодатным огнем, сообщил РИА Новости представитель фонда. Возглавляют делегацию председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

Делегация Фонда прибыла в Тель-Авив в аэропорт Бен-Гурион.<...> В субботу делегация, как планируется, примет участие в церемонии схождения Благодатного огня, — уточнил представитель ФАП.

Благодатный огонь ежегодно появляется в иерусалимском храме Гроба Господня днем в Великую субботу — в канун Пасхи. В этом году это произойдет 11 апреля.

Затем огонь доставят в Москву в субботу вечером на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». По традиции его привезут в кафедральный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое пройдет в ночь на 12 апреля. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе.

Ранее сообщалось, что процедура принесения Благодатного огня в Россию в этом году может существенно измениться из-за нестабильной международной обстановки. Священник Игорь Шестаков заявлял, что доставка может осуществиться по «ковидному» сценарию.

Мир
фонд Андрея Первозванного
Израиль
Благодатный огонь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Раскрыта роковая тайна гибели туристов на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

