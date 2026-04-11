В РПЦ назвали продукты, которые можно освящать перед Пасхой

Протоиерей Козлов: перед Пасхой можно освящать куличи, яйца и другую еду

В Великую субботу, 11 апреля, накануне ночного пасхального богослужения, в храмах принято освящать куличи, паски на твороженной основе и яйца, рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. При этом он подчеркнул, что верующим разрешается приносить и любую другую еду, передает РИА Новости.

Традиционно к этой еде [для освящения] относятся куличи, яйца, паски на творожной основе — то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду, — отметил Козлов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что продажи куличей в преддверии православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля, взлетели примерно на 50%. Эксперты отмечают, что спрос активно растет и на сопутствующие товары, однако потребители все чаще выбирают более бюджетные варианты пасхальной продукции.

До этого стало известно, что общая стоимость традиционных праздничных блюд на Пасху в России составляет 971,97 рубля. В список входят кулич, творожная пасха и дюжина яиц. Наиболее дешевыми в наборе оказались яйца — 12 штук стоят в среднем 123,1 рубля.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

