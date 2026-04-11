В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР

Вооруженные силы Украины ответят за гибель мирных жителей в Ясиноватой, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российская сторона приложила все усилия для проведения пасхального перемирия.

Удар ВСУ по ДНР за день до Пасхи не был неожиданностью. На самом деле, никакого перемирия со стороны Украины нет. Они не считаются ни с какими святынями. Это же в том числе и их праздник. Отвечать нам придется уничтожением тех точек, откуда эти прилеты были. Другого варианта нет. Мы не можем и не будем терпеть убийство наших людей, такого не было и никогда не будет. Мы сделали все для того, чтобы получилось перемирие. Но о каком перемирии может идти речь, когда двое мирных людей погибли? Жители Ясиноватой потерпели уже столько потерь, сколько горя им принесли ВСУ за эти годы. Бить по ним это не по-христиански, это бесовщина в чистом виде. Я считаю, что виновные в отдаче приказа и ударах по ДНР должны пострадать, — заявил он.

Ранее врио главы муниципального округа Александр Пеняев сообщил, что число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой выросло до шести человек. По его словам, всем им оказывается медицинская помощь.