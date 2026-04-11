Германия «стоит в униженной позе» по причине того, что после Второй мировой войны она полностью утратила свой суверенитет, заявил дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что до определенного этапа влияние на страну делили между собой СССР и США, однако впоследствии контроль полностью перешел к Вашингтону.

Немцы, конечно, к сожалению, находятся в очень уязвимом положении, очень подчиненном положении. Они уже 80 лет стоят в униженной позе, потому что американцы их не считают за страну, держат там свои военные базы, — прокомментировал Лебедев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог-европеист Вадим Трухачев сообщил, что Германия готовится поддержать союзников в конфликте с Россией, несмотря на уроки Второй мировой войны. По его словам, ФРГ не станет инициатором, но нарастит военные возможности для поддержки Евросоюза и Североатлантического альянса. Великобритания, по мнению эксперта, может стать зачинщиком новой войны.