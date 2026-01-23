Эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику Аналитик Леонков: Киев не получает западную помощь для энергетического сектора

Украинский энергетический сектор не может восстановиться, так как ЕС больше не предоставляет Киеву помощь в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом году у Евросоюза нет таких возможностей.

Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется, — объяснил эксперт.

До этого вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.