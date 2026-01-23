Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 07:54

Эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику

Аналитик Леонков: Киев не получает западную помощь для энергетического сектора

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинский энергетический сектор не может восстановиться, так как ЕС больше не предоставляет Киеву помощь в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом году у Евросоюза нет таких возможностей.

Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется, — объяснил эксперт.

До этого вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

Европа
Украина
Алексей Леонков
помощь
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый частый предлог мошенников для получения кода из СМС
Ксения Шойгу раскрыла нововведения на фестивале спорта в августе
Россияне охладели к сливочному маслу
ЦБ отозвал лицензию у одного из российских банков
Похититель вступил в переписку с отцом украденного в Красноярске мальчика
Отец похищенного в Красноярске школьника обнаружил вскрытые сейфы
У красноярского бизнесмена потребовали $350 тыс. за жизнь сына
Крупный пожар вспыхнул в центре Москвы
Момент похищения сына красноярского бизнесмена попал на видео
«Псевдоисторические байки»: Захарова обвинила норвежского министра во лжи
Двигатель для самолета Superjet 100 проверили на «птицестойкость»
Уголовное дело возбудили из-за похищения подростка в Красноярском крае
СК РФ установил виновных в смерти студентки в больнице Воронежа
Бизнесменам дали совет, в каком случае называть проект своим именем
Трамп объяснил появление огромного синяка на левой руке
Ошибка командования ВСУ, «ПВО-Франкенштейн»: новости СВО к утру 23 января
Ксения Шойгу рассказала о планах «Лиги героев» на грядущий сезон
Харьков превращают в «крепость»
Семьи погибших в ДТП с участием туристического автобуса получат выплаты
Эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.