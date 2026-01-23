Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:21

Белый дом подловили на публикации фейкового фото

The Guardian: Белый дом пошел на подделку фото задержанной активистки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Белый дом оказался в центре скандала после публикации отредактированной фотографии Некимы Леви Армстронг, задержанной за срыв церковной службы в Миннесоте. Журналисты The Guardian проанализировали снимок и выяснили, что оригинал был изменен цифровым способом: на нем активистка выглядит плачущей, хотя на исходном фото она сохраняла спокойствие. Кроме того, на обработанном изображении кожа женщины выглядит заметно темнее.

Журналисты сравнили кадры из официального аккаунта Белого дома и фотографию, ранее опубликованную министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. При сравнении стало очевидно, что за основу был взят один и тот же исходный файл, к которому позже применили фильтры или инструменты искусственного интеллекта.

Администрация президента не стала отрицать факт редактирования, но ответила на обвинения в ироничной манере. Замдиректора по коммуникациям Кэлан Дорр заявил в соцсети X, что закон будет исполняться, а «мемы будут появляться». С начала второго срока Дональда Трампа это далеко не первый случай использования ИИ-технологий в официальных аккаунтах — ранее СМИ фиксировали как минимум 14 подобных публикаций, отметили в газете.

Ранее Белый дом опубликовал в соцсети X фото с президентом США Дональдом Трампом и картой Гренландии. В посте администрация американского лидера призвала следить за ситуацией. На фото Трамп стоит спиной к камере и смотрит из окна своего кабинета на карту, рядом сидит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Белый дом
нейросети
активисты
США
ICE
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.