Белый дом подловили на публикации фейкового фото

Белый дом оказался в центре скандала после публикации отредактированной фотографии Некимы Леви Армстронг, задержанной за срыв церковной службы в Миннесоте. Журналисты The Guardian проанализировали снимок и выяснили, что оригинал был изменен цифровым способом: на нем активистка выглядит плачущей, хотя на исходном фото она сохраняла спокойствие. Кроме того, на обработанном изображении кожа женщины выглядит заметно темнее.

Журналисты сравнили кадры из официального аккаунта Белого дома и фотографию, ранее опубликованную министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. При сравнении стало очевидно, что за основу был взят один и тот же исходный файл, к которому позже применили фильтры или инструменты искусственного интеллекта.

Администрация президента не стала отрицать факт редактирования, но ответила на обвинения в ироничной манере. Замдиректора по коммуникациям Кэлан Дорр заявил в соцсети X, что закон будет исполняться, а «мемы будут появляться». С начала второго срока Дональда Трампа это далеко не первый случай использования ИИ-технологий в официальных аккаунтах — ранее СМИ фиксировали как минимум 14 подобных публикаций, отметили в газете.

Ранее Белый дом опубликовал в соцсети X фото с президентом США Дональдом Трампом и картой Гренландии. В посте администрация американского лидера призвала следить за ситуацией. На фото Трамп стоит спиной к камере и смотрит из окна своего кабинета на карту, рядом сидит вице-президент Джей Ди Вэнс.