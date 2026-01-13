Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:40

Белый дом опубликовал фото с Трампом и картой Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Белый дом опубликовал в соцсети X фото с президентом США Дональдом Трампом и картой Гренландии. В этом посте администрация американского лидера призвала следить за ситуацией.

На фото Трамп стоит спиной к камере и смотрит из окна своего кабинета на карту Гренландии. Недалеко от него сидит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Соединенные Штаты активно пытаются скрыть начатую ими военную экспансию в Арктике. По мнению аналитиков, для этих целей в Вашингтоне говорят о мнимой китайской угрозе в регионе. Таким образом США хотят оправдать притязания на Гренландию. Журналисты напомнили, что еще во время холодной войны Северный Ледовитый океан был «передовой линией» стратегического противостояния между США и СССР.

До этого в издании Foreign Affairs рассказали, что администрация Трампа может добиться захвата Гренландии не через военную интервенцию, а путем создания искусственной экономической и политической зависимости острова от Вашингтона. Автор статьи утверждает, что «кампания за суверенитет» на самом деле является кампанией «обхода и поглощения».

