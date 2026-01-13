США уличили в попытке замаскировать военную экспансию в Арктике

Соединенные Штаты активно пытаются скрыть начатую ими военную экспансию в Арктике, сообщает китайская газета Global Times. По мнению аналитиков, для этих целей в Вашингтоне говорят о мнимой китайской угрозе в регионе. Таким образом США хотят оправдать притязания на Гренландию.

Раздувание шумихи вокруг так называемой арктической угрозы со стороны Китая в США, по сути, является попыткой запутать общественность и замаскировать собственную военную экспансию, одностороннюю добычу ресурсов и стремление к гегемонии в Арктике, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что еще во время холодной войны Северный Ледовитый океан был «передовой линией» стратегического противостояния между США и Советским Союзом. Сегодня Арктика вновь стала центром геополитической борьбы за безопасность. Авторы материала констатировали, что ситуация вызывает беспокойство у международного сообщества.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США больше не по силам мировое господство. При этом он отметил, что президент Дональд Трамп готов добиваться своих целей даже «самыми грубыми методами».