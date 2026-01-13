Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:28

США уличили в попытке замаскировать военную экспансию в Арктике

Global Times: США маскируют военную экспансию в Арктике мнимой угрозой Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты активно пытаются скрыть начатую ими военную экспансию в Арктике, сообщает китайская газета Global Times. По мнению аналитиков, для этих целей в Вашингтоне говорят о мнимой китайской угрозе в регионе. Таким образом США хотят оправдать притязания на Гренландию.

Раздувание шумихи вокруг так называемой арктической угрозы со стороны Китая в США, по сути, является попыткой запутать общественность и замаскировать собственную военную экспансию, одностороннюю добычу ресурсов и стремление к гегемонии в Арктике, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что еще во время холодной войны Северный Ледовитый океан был «передовой линией» стратегического противостояния между США и Советским Союзом. Сегодня Арктика вновь стала центром геополитической борьбы за безопасность. Авторы материала констатировали, что ситуация вызывает беспокойство у международного сообщества.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США больше не по силам мировое господство. При этом он отметил, что президент Дональд Трамп готов добиваться своих целей даже «самыми грубыми методами».

Китай
КНР
США
Арктика
Гренландия
