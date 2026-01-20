Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:48

Военэксперт ответил, почему Норвегия говорит о возможной войне с Россией

Военэксперт Дандыкин: Норвегия отвлекает внимание риторикой о войне с Россией

Норвегия Норвегия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Норвегия старается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, активно обсуждая вопросы возможного конфликта с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, опасения Осло беспочвенны и представляют собой лишь проявление паранойи.

Сейчас норвежцам надо бы беспокоиться насчет своей соседки Дании и Гренландии, потому что Норвегия — арктическая страна. Ничего хорошего ей не светит. Правительство Осло решило отвлечь население от насущной проблемы [разговорами о возможной войне с Россией]. От своеобразного союзника, которого валяет Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru). Норвегия решила окапываться в антироссийской пропаганде, как и многие другие страны. Страны Балтии, Финляндия и Польша грозились когда-то восстановить болота по всей границе для защиты от России. Это все очевидная паранойя, к которой, кстати, РФ не имеет никакого отношения, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что Европа уже забыла о подвигах Красной армии, особенно об освобождении Норвегии от фашистов. По словам Дандыкина, норвежцы стремятся через предоставление полигонов для англичан и американцев показать свою готовность к войне в арктических регионах. Военный эксперт указал, что Осло активно участвует в этом процессе вместе со Швецией и Финляндией.

Дания доигралась больше всех, посылая самолеты F-16 Украине. Это вышло им боком. Наоборот, беда пришла с другой стороны для них: теперь они начинают резервистов и добровольцев поднимать. Так что вполне вероятно, что [подготовка Норвегии к войне с Россией] это ложный путь, — заключил Дандыкин.

Ранее глава логистической службы вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.

