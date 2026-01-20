Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:45

Психолог объяснила, почему все начали ностальгировать по 2016 году

Психолог Метелина: ностальгия по 2016 году помогает бороться с тревогой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ностальгия по 2016 году помогает обществу бороться с тревогой, рассказала LIFE.ru психолог Алиса Метелина. Она отметила, что это время у многих ассоциируется с ощущением легкости и беззаботности.

Сам тренд сравнения себя сейчас и себя 10-летней давности зародился как раз в конце 2025 года. И в то время, когда все настолько неопределенно, настолько сложная ситуация в мире, растущее чувство тревоги вынуждает людей, человеческую психику цепляться и находить какие-то устойчивые опоры для себя, на которые можно было бы опереться, в которых можно было бы получить ресурс, — рассказала Метелина.

По словам психолога, людям важно сравнить себя и проанализировать то, какой путь они прошли за последние 10 лет. Она подчеркнула, что это может помочь испытать уверенность и найти силы для дальнейших достижений.

Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, что многие зумеры слушают песни из прошлых десятилетий, поскольку они испытывают ностальгию. При этом, по его словам, основной причиной популярности таких композиций являются вирусные видео в Сети.

ностальгия
психологи
тренды
тревога
