В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов в Татьянин день

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов в Татьянин день (25 января) по всей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов. Отмечается, что сейчас каждый субъект Федерации решает этот вопрос самостоятельно.

В качестве основной меры считаем возможным направление субъектам РФ методических рекомендаций (или иных координационных документов) с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России, — указано в документе.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сообщила, что расходы 69 регионов на социальную поддержку выросли за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности регионы потратили 18,4 трлн рублей в период с января по сентябрь.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд для детей младше 14 лет. По его мнению, это станет настоящей поддержкой для семей и повысит их мобильность.