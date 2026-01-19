Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:20

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов в Татьянин день

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов в Татьянин день (25 января) по всей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов. Отмечается, что сейчас каждый субъект Федерации решает этот вопрос самостоятельно.

В качестве основной меры считаем возможным направление субъектам РФ методических рекомендаций (или иных координационных документов) с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России, — указано в документе.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сообщила, что расходы 69 регионов на социальную поддержку выросли за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности регионы потратили 18,4 трлн рублей в период с января по сентябрь.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд для детей младше 14 лет. По его мнению, это станет настоящей поддержкой для семей и повысит их мобильность.

Россия
Госдума
власть
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.