В Казахстане может появиться должность вице-президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая предложил ввести в республике должность вице-президента и закрепить этот институт в конституции, сообщает портал Tengrinews. Назначать вице-президента предлагается указом главы государства с согласия парламента простым большинством голосов.

Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов, — сказал Токаев.

Токаев добавил, что круг полномочий будет определять глава государства. Предполагается, что вице-президент будет представлять Казахстан на международных и внутренних мероприятиях, участвовать в переговорах с зарубежными делегациями, представлять интересы президента в парламенте, а также взаимодействовать с общественными, политическими, научными и культурно-просветительскими организациями.

