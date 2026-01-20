Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:47

В Казахстане может появиться должность вице-президента

Токаев предложил ввести должность вице-президента в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая предложил ввести в республике должность вице-президента и закрепить этот институт в конституции, сообщает портал Tengrinews. Назначать вице-президента предлагается указом главы государства с согласия парламента простым большинством голосов.

Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов, — сказал Токаев.

Токаев добавил, что круг полномочий будет определять глава государства. Предполагается, что вице-президент будет представлять Казахстан на международных и внутренних мероприятиях, участвовать в переговорах с зарубежными делегациями, представлять интересы президента в парламенте, а также взаимодействовать с общественными, политическими, научными и культурно-просветительскими организациями.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского лидера войти в состав Совета мира по сектору Газа. Токаев принял приглашение, направив письмо с благодарностью, и подтвердил намерение Казахстана вносить вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке и укрепление международной стабильности.

