20 января 2026 в 11:56

Шторм вскрыл секретный бункер в Британии

Sky News: оползень в Йоркшире вскрыл засекреченный атомный бункер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оползень в британском Йоркшире вскрыл засекреченный атомный бункер, в котором когда-то дислоцировались офицеры Королевского корпуса наблюдателей (ROC), сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что о нем знали лишь несколько госслужащих.

Как сообщается, это небольшое помещение могло служить для мониторинга ядерной угрозы. Оно было построено около 70 лет назад.

Бункер обнаружил историк-любитель Дейви Робинсон, который использует дрон для съемки последних дней существования скалы. Сейчас специалисты проводят обследование состояния постройки и оценивают потенциальные угрозы обрушения.

Ранее пара из Англии обнаружила под своим домом немецкий бункер времен Второй мировой войны. Скрытые помещения уходят на глубину около восьми метров. Шон Туллиер и его жена Кэролайн переехали в дом на остров Гернси в 2021 году, не подозревая о секретах под землей. Ему написала женщина, ранее жившая в этом доме, и поинтересовалась, нашел ли он «секретные комнаты». Бывшая хозяйка рассказала, что в детстве играла в этих подземных помещениях, а затем отец засыпал их землей.

Великобритания
бункеры
оползни
Европа
