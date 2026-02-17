«Полки смерти» и энергетический ад для Киева: новости СВО к утру 17 февраля

«Полки смерти» и энергетический ад для Киева: новости СВО к утру 17 февраля

Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль «Казак» ВСУ, два человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край, ВС РФ в Харьковской области поразили личный состав ССО Украины. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

«Торнадо» накрыл элитный отряд Буданова

Российские военные в Харьковской области поразили личный состав Сил специальных операций (ССО) Украины, курируемых главой офиса президента Украины Кириллом Будановым, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, бойцы элитного подразделения были обнаружены в районе населенного пункта Казачья Лопань. Удар по ним нанесли с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Эксперт отметил, что спецназовцы ГУР обычно выполняют специальные задания и проводят диверсионно-разведывательные операции. Несмотря на особый статус, из-за нехватки ресурсов эти подразделения все чаще бросают на передовую в роли обычных штурмовиков, объяснил Дандыкин.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Кубань

Два человека пострадали в поселке Ильский Северского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА, передает пресс-служба оперштаба региона. Раненых госпитализировали, им помогают врачи.

Кроме того, в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, сказано в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла

Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль «Казак» ВСУ под Константиновкой, сообщил командир огневого взвода с позывным Ангара. По его словам, расчет вел огонь по пункту дислокации противника, когда заметил вражескую ротацию.

Снаряд с замедлением детонации прошил машину и взорвался под ней, добавил командир. После попадания два члена экипажа покинули броневик и скрылись в поселке, заключил он.

Стало известно, как ВСУ бросили солдат под Цветковым

Во время боев в селе Цветковом в Запорожской области командиры украинских формирований оставили своих солдат без снабжения, сообщил командир отделения с позывным Велес. По его словам, военнослужащие просили помощи и подкрепления, но не получили их.

Он добавил, что в итоге противник потерял два взвода личного состава и бронетехнику. Наступление российской армии на Запорожском направлении идет практически по всей линии фронта, несмотря на холодную погоду, констатировал собеседник агентства.

Киеву пообещали энергетический Армагеддон за атаки на Россию

Украину ждет энергетический армагеддон за массированный налет на Брянскую и Белгородскую области, считает военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, ответ России будет жестким и не заставит себя долго ждать.

По мнению Попова, киевские власти и их европейские спонсоры специально срывают любые мирные инициативы. Эксперт уверен: эти атаки доказывают, что переговоры ни к чему не приведут и России нужно действовать на опережение. Генерал не исключил, что ВС РФ активизируют наступление на северном фланге уже в ближайшее время.

Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ

Украинские «полки смерти» не смогут сдержать наступление ВС РФ, потому что им не хватает профессионалов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию о выводе подразделений 225-го отдельного штурмового полка ВСУ из Сумской области из-за больших потерь.

По его мнению, с этим связаны и участившиеся попытки ВСУ ударить по мирным городам и объектам инфраструктуры в России.

Читайте также:

«Торнадо» накрыл элитный отряд ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 февраля

Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно

ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше