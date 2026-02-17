Российские военные в Харьковской области поразили личный состав Сил специальных операций (ССО) Украины, курируемых главой офиса президента Украины Кириллом Будановым, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 февраля?

«Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова

По словам Дандыкина, бойцы элитного подразделения были обнаружены в районе населенного пункта Казачья Лопань. Удар по ним нанесли с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«Сработала разведка, их отследили и накрыли. Работа по ликвидации подобных подразделений продолжится. Перед нашими военными стоит задача выбивать это самое профессиональное звено ВСУ», — сообщил он.

Эксперт отметил, что спецназовцы ГУР обычно выполняют специальные задания и проводят диверсионно-разведывательные операции. Несмотря на особый статус, из-за нехватки ресурсов эти подразделения все чаще бросают на передовую в роли обычных штурмовиков, объяснил Дандыкин.

Российская ПВО сбила почти сотню вражеских дронов

Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом.

«По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря», — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

ВС РФ выбивают украинские войска из Гришино

ВС России зачищают от сил ВСУ село Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин. Также, по его словам, бои сейчас сконцентрированы в районе села Торецкого.

«Мы видим, что в самом населенном пункте Гришино сейчас продвигаются наши подразделения и зачищают противника непосредственно в населенном пункте», — сказал он.

Бойцы «Запада» за сутки сбили 60 БПЛА противника

Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки сбили 60 беспилотников ВСУ различного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 50 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал он.

Российские войска уничтожили 22 укрытия и терминал Starlink ВСУ

Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили за сутки 22 блиндажа и укрытия с живой силой, поразили восемь антенн связи и терминал Starlink ВСУ на трех направлениях СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражено три пункта управления БПЛА, а также 22 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — сказал Астафьев.

Читайте также:

Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно

ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 февраля