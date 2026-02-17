Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:35

Удары по Украине сегодня, 17 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России сегодня ночью, 17 февраля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 17 февраля

Российские военные в ночь на 17 февраля нанесли удар по объектам ВСУ с использованием различных средств огневого поражения, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Баллистические ракеты поразили цели в Днепропетровске и Кривом Роге. Уничтожено топливное хранилище. Ракетными ударами по объектам Ивано-Франковской области поражена Бурштынская ТЭС, по Львовской — подстанция „Западноукраинская“, соединяющая западные и центральные районы страны, также под удар попало газохранилище у города Стрый. Крылатые ракеты Х-101 отработали по целям в Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях, „Искандеры“ — в Харьковской, Сумской и Черниговской. В Кировоградской области взрывы прогремели в районе Кропивницкого, где целью чаще всего является аэродром ВСУ», — отметил он.

В Одессе, по данным Царева, нанесен удар по подстанции «Таирово». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в городе наблюдаются отключения электроэнергии.

Отключение электроэнергии в Одессе Отключение электроэнергии в Одессе Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Одессе зафиксированы взрывы. По предварительным данным, в ряде районов города произошло отключение электроэнергии. Одесса является крупным портовым и логистическим центром, поэтому любые перебои в энергоснабжении потенциально отражаются на работе транспортной инфраструктуры, портовых мощностей и городской системы жизнеобеспечения», — заявил подпольщик.

В Днепропетровске, как уточнил Лебедев, целью удара стали склады и распределительные базы нефтепродуктов.

«Уничтоженные объекты играют решающую роль в обеспечении военной логистики: они обслуживают транспортное снабжение, бронетехнику, мобильные подразделения ПВО и резервные формирования. Уничтожение или серьезное повреждение таких узлов резко усложняет оперативную мобильность и требует срочного перераспределения потоков топлива из других регионов», — пояснил он.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие 24–48 часов вероятны массированные удары БПЛА по военным и критическим объектам восточных и южных районов Украины.

«Основной упор делается на военную логистику, восстановительные базы и энергетическую инфраструктуру», — заключил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
