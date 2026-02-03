Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке Турэксперт Ансталь посоветовала оформить медстраховку при отдыхе не по путевке

При подготовке к самостоятельной поездке в другую страну без путевки нужно обязательно оформить медицинскую страховку, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в случае каких-либо происшествий отсутствие документа повлечет серьезные траты.

Если вы летите в другую страну, особенно на дальние расстояния, и самостоятельно бронируете отели, покупаете билеты, заказываете трансфер, важно учитывать один момент. У вас всегда должна быть с собой медицинская страховка, потому что отсутствие страховки в другой стране чревато серьезными последствиями. Если вдруг что-то произойдет, вам придется расплачиваться за медицинскую помощь наличными, так как бесплатная помощь будет недоступна. Со страховкой этого можно было бы избежать, — объяснила Ансталь.

Она добавила, что есть разные сервисы, где можно оформить медицинский документ. По ее словам, туристы могут подобрать страховку, которая соответствует их требованиям и финансовым возможностям.

Вы можете выбрать страховку с различными уровнями покрытия и разной стоимости, которая подойдет именно вам. Также есть страховки для активного отдыха, если вы планируете заниматься активными видами спорта в период своего отпуска, например кататься на горных лыжах или прыгать с парашютом, — резюмировала Ансталь.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий для россиян оформление загранпаспортов. Предлагается отменить внесение записей о несовершеннолетних детях в паспорта родителей, а также исключить госпошлины за эту услугу.