Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 07:00

Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке

Турэксперт Ансталь посоветовала оформить медстраховку при отдыхе не по путевке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

При подготовке к самостоятельной поездке в другую страну без путевки нужно обязательно оформить медицинскую страховку, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в случае каких-либо происшествий отсутствие документа повлечет серьезные траты.

Если вы летите в другую страну, особенно на дальние расстояния, и самостоятельно бронируете отели, покупаете билеты, заказываете трансфер, важно учитывать один момент. У вас всегда должна быть с собой медицинская страховка, потому что отсутствие страховки в другой стране чревато серьезными последствиями. Если вдруг что-то произойдет, вам придется расплачиваться за медицинскую помощь наличными, так как бесплатная помощь будет недоступна. Со страховкой этого можно было бы избежать, — объяснила Ансталь.

Она добавила, что есть разные сервисы, где можно оформить медицинский документ. По ее словам, туристы могут подобрать страховку, которая соответствует их требованиям и финансовым возможностям.

Вы можете выбрать страховку с различными уровнями покрытия и разной стоимости, которая подойдет именно вам. Также есть страховки для активного отдыха, если вы планируете заниматься активными видами спорта в период своего отпуска, например кататься на горных лыжах или прыгать с парашютом, — резюмировала Ансталь.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий для россиян оформление загранпаспортов. Предлагается отменить внесение записей о несовершеннолетних детях в паспорта родителей, а также исключить госпошлины за эту услугу.

туристы
путешествия
туризм
каникулы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России установили даты весенних каникул у школьников
В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии
Президент Италии призвал к перемирию во время Олимпиады
В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей
В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале
Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА
Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске
Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна
В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском
Кондитер рассказал, как безошибочно выбрать качественный шоколад
Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке
По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержали водителя грузовика
В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины
В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира
В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.