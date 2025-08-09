Власти Японии умолчали о том, кто сбросил бомбу на Нагасаки Власти Японии не упомянули роль США в годовщину удара по Нагасаки

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в своем выступлении на траурной церемонии памяти погибших и пострадавших в ядерной бомбардировке в 80-ю годовщину со дня трагедии не стал называть страну, сбросившую бомбу на город. Вместо этого он напомнил, что важно одно — чтобы ядерной войны никогда не было, передает NHK.

Девятого августа 1945 года на этот город была сброшена атомная бомба. Кто мог тогда представить, что сейчас через 80 лет с того дня мы будем жить в таком мире? Сейчас же прекратите споры, отвечая «на военную силу — военная сила»! Везде вспыхивают конфликты из-за замкнутого круга зла из противостояния и разделения, — подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас перед каждым человеком на планете встал вопрос выживания. Кризис может затронуть весь мир, добавил он. Японский премьер-министр Сигэру Исиба также не упомянул США, как и секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Япония может изменить позицию по бомбардировкам США городов Хиросимы и Нагасаки лишь при смене власти. Эксперт убежден, что для этого в стране должно появиться правительство, которое ставит на первое место интересы своего народа, а не союзнические отношения с американской стороной.

Тем временем газета The New York Times (NYT) написала, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предотвратили гибель сотен тысяч людей. Издание приурочило статью к 80-летию бомбардировок японских городов со стороны США. По мнению автора статьи, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев.