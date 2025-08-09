Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:20

Психически больная женщина пыталась убить себя и маленького сына

В Красноярске женщина ударила ножом своего трехлетнего сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске женщина попыталась убить своего трехлетнего сына, а затем свести счеты с жизнью, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Известно, что подозреваемая состоит на учете у психиатра.

Предположительно, россиянка ударила ребенка кухонным ножом в спину в их квартире. После этого она попыталась нанести себе увечья. В настоящий момент и мать, и мальчик госпитализированы в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее в Гатчинском округе Ленинградской области 35-летняя пациентка перинатального центра уснула на младенце во время его кормления. Новорожденный ребенок скончался. Прибыв на место трагедии, правоохранители обнаружили тело новорожденного. Женщина на тот момент уже покинула учреждение. Подозреваемую объявили в розыск. По факту происшествия началась проверка.

До этого в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города. Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни.

покушение на убийство
дети
нападения с ножом
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.