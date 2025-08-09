Психически больная женщина пыталась убить себя и маленького сына В Красноярске женщина ударила ножом своего трехлетнего сына

В Красноярске женщина попыталась убить своего трехлетнего сына, а затем свести счеты с жизнью, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Известно, что подозреваемая состоит на учете у психиатра.

Предположительно, россиянка ударила ребенка кухонным ножом в спину в их квартире. После этого она попыталась нанести себе увечья. В настоящий момент и мать, и мальчик госпитализированы в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее в Гатчинском округе Ленинградской области 35-летняя пациентка перинатального центра уснула на младенце во время его кормления. Новорожденный ребенок скончался. Прибыв на место трагедии, правоохранители обнаружили тело новорожденного. Женщина на тот момент уже покинула учреждение. Подозреваемую объявили в розыск. По факту происшествия началась проверка.

До этого в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города. Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни.