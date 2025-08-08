Телефонные мошенники лишили всех средств западного журналиста

Корреспондент британского телешоу Good Morning Britain на канале ITV Ноэль Филлипс сообщил, что стал жертвой мошенников и потерял все свои накопления, передает Daily Mail. По его словам, пережитое доставило ему тяжелые моральные страдания.

Филлипс рассказал, что к нему обратились люди, представившиеся сотрудниками банка, и предупредили о несанкционированном доступе к его счету. Его убедили перевести все средства на «безопасный» счет, который, как позже выяснилось, контролировали аферисты. В итоге журналист потерял сбережения в размере около $30 тысяч (примерно 2,4 млн рублей).

Две недели назад я лежал на полу своей кухни в полном оцепенении, отказываясь признавать, что совершил такую глупость. Мне было стыдно, я чувствовал себя униженным, никчемным. Самая мучительная часть этой истории — психологическая травма, — сказал корреспондент.

По признанию Филлипса, он до сих пор не может смириться с произошедшим и надеется, что это окажется лишь сном. В подобных случаях эксперты советуют проявлять особую осторожность при получении звонков от неизвестных и не предпринимать финансовых операций, не убедившись в подлинности собеседника.

Ранее в России выявили новую схему телефонного мошенничества, в которой злоумышленники поочередно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Сначала они звонят от имени курьерской службы и просят код из СМС для подтверждения несуществующего заказа, а затем совершают звонок якобы от регулятора. Во второй части аферы мошенники предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам» и отменить фиктивный микрозаем, чтобы узнать коды авторизации.