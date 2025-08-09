Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:01

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Росстат: работники трубопроводного транспорта получают самую высокую зарплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среднемесячная зарплата в России в мае 2025 года достигла 99 422 рублей, продемонстрировав рост на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Абсолютным лидером по уровню доходов оказалась отрасль трубопроводного транспорта.

Так, специалисты трубопроводного транспорта получают в среднем 316,7 тысячи рублей. Нефтегазовый сектор, традиционно входящий в число самых высокооплачиваемых, занимает вторую позицию с показателем в 225,9 тысячи рублей. Неожиданно высокие позиции демонстрирует рыболовство и рыбоводство, где средняя зарплата составляет 209,7 тысячи рублей, опережая даже авиационно-космическую отрасль (201,4 тысячи рублей). Замыкает пятерку лидеров производство табачных изделий, где сотрудники получают в среднем 191,8 тысячи рублей.

Ранее в Росстате сообщили, что реальные располагаемые доходы жителей России за I полугодие 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Речь идет о суммах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

транспорт
трубы
трубопроводы
Россия
доходы
нефть
газ
