Россиянам рассказали о «золотом часе» в случае утечки личных данных МВД России: при утечке личных данных есть час, чтобы минимизировать последствия

Минимизировать последствия утечки личных данных поможет так называемый «золотой час», сообщает пресс-служба УБК МВД России. Данное понятие используется среди реаниматологов для отсчета времени после получения травмы, когда высок шанс, что первая помощь и лечение будут наиболее эффективными.

Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия, — подчеркнули в ведомстве.

Так, при разглашении данных банковской карты необходимо сразу же сменить пароль и код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, а также сообщить банку о звонке или сообщении от злоумышленников. Если «утекли» данные государственного сервиса, то стоит также сменить пароль, затем позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о возможной компрометации.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда под угрозой оказывается мобильный номер. Злоумышленники, получив контроль над SIM-картой, могут сбрасывать пароли в различных сервисах, получать коды двухфакторной аутентификации и рассылать мошеннические сообщения от имени жертвы. В этом случае нужно немедленно связаться с оператором связи, перенести привязку важных сервисов на новый номер и внимательно отслеживать SMS о перевыпуске или блокировке SIM-карты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать студентов через новую схему с просьбой завести «электронную зачетку». Представляясь сотрудником вуза, злоумышленники убеждают потенциальную жертву, что ей срочно нужно перевести документ в электронный вид.