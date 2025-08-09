Банальщина для Запада: почему Пугачева еще в 80-х хотела вырваться из СССР

Народная артистка СССР Алла Пугачева всегда умела удивлять. В 1985 году она выпустила в Швеции альбом на английском языке Watсh Out. Впервые артист из СССР записал диск за границей в недружественной Советскому Союзу Европе. Что представлял собой альбом Пугачевой на английском языке, можно ли его найти сейчас и зачем артистке понадобилось выпускать диск на Западе в период железного занавеса — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой альбом Watсh Out

Альбом Watсh Out («Осторожно», «Берегись») записывался на студии World Record Music в Стокгольме в 1984 году, весной 1985-го он вышел в Швеции. Все 12 песен были исполнены на английском языке — пять были из старого репертуара Пугачевой, переведенные и с другой аранжировкой, остальные — новые, написанные шведскими авторами.

В декабре 1985 года под названием «Алла Пугачева в Стокгольме» альбом был издан в СССР и поступил в январе 1986-го в продажу. Его можно было купить за 2 рубля 50 копеек. Пластинка был изготовлена по технологии DMM (Direct Metal Mastering), на тот момент передовой, общий тираж составил 3,2 млн копий, то есть был весьма внушительным.

До этого артистка принимала участие в передачах на шведском телевидении, шведы снимали о ней репортажи. В 1983 году в Швеции вышел документальный фильм «Как живет советская суперстар?»

Пугачева была знакома с участниками шведского вокального трио Herreys, они стали победителями Евровидения в 1984 году. По приглашению Примадонны они вместе с ней давали выступления в СССР в 1985 году и были очень радушно приняты советской публикой.

Пугачева также была хорошо знакома с участниками группы ABBA Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. В 1983-м во время поездки в СССР они посетили ее концерт в «Олимпийском», побывали в Большом театре и на Красной площади, прокатились в московском метро.

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что Пугачева была очень дружна с этими шведскими музыкантами, которые находились тогда на гребне успеха и считались законодателями музыкальной моды во всем мире.

«Она поддерживала отношения с Бенни и Бьорном. В 1983 году они приезжали, чтобы предложить ей партию жены одного из шахматистов в мюзикле „Шахматы“. Но Пугачевой не разрешили там участвовать, может быть, к счастью, потому что мюзикл не имел в принципе большого успеха в мире», — рассказал Соседов.

В том числе из-за сложившихся дружественных и партнерских отношений со Швецией и стал возможен выпуск диска артисткой на одной из ведущих мировых студий.

Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Реакция на диск в СССР и на Западе

Этот диск нельзя назвать лучшим в карьере певицы, не все фанаты о нем знают. В СССР его выход в середине 1980-х не привлек особенного внимания. Но Сергей Соседов не согласен с этим мнением.

«Мне кажется, в СССР он как раз прошел более заметно, чем за рубежом. Думаю, все поклонники знают об этом диске. Он был очень звонкий. Некоторые песни звучали на радио, клип на песню „Бесчувственная телефонистка“ (Cool Operator), снятый в Швеции, был показан в программе „Утренняя почта“. Очень оригинальный клип был, она там в окружении танцоров и сама она очень была хороша, необычно причесана и одета. Клип был снят для западной аудитории, не для советских зрителей», — вспомнил Соседов.

По словам критика, за рубежом некоторые песни из альбома даже попали в западные чарты, а в 1989 году фирма «АМПЕКС» наградила за него Пугачеву «Золотым диском». Вместе с ним артистке вручили чек на 1000 долларов, которые она передала представителю Детского фонда им. В. И. Ленина для детей, пострадавших во время землетрясения в Армении.

Пресса, писавшая об этом событии, прошедшем в Центре международной торговли в Москве, отмечала ценность награды.

«Певица стала первой советской артисткой, удостоенной этого приза за диск „Алла Пугачева в Стокгольме“. Ранее этого же приза были удостоены и другие исполнители, среди которых Тина Тернер, Стиви Уандер, Мадонна, Элтон Джон, Пол Маккартни, а также ансамбли ABBA, The Rolling Stones и AC/DC», — писал «АиФ».

В социальных сетях поклонники Пугачевой отмечают, что этот альбом нельзя назвать сильным и выдающимся. Многие критикуют произношение артистки, но не стоит забывать, что Алла Борисовна училась в обычной средней школе, не имела языковой практики за границей, многие советские граждане не умели произносить английские слова даже так, как она.

Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Сергей Соседов считает, что не стоит здесь быть очень строгими к певице.

«По-английски она поет, как по-русски, как это было бы на русском языке, то есть без понимания, так скажем, законов, музыки языка. Я здесь сторонник того, что каждый человек, если это неродной язык, имеет право петь с акцентом, и все поют с акцентом. Я не видел ни одного певца зарубежного, который бы пел без акцента. Мы, наоборот, благодарны им за то, что они поют на русском языке, так почему же мы от своих артистов требуем, чтобы они пели идеально по-английски?» — высказал мнение Соседов.

Зачем Пугачева записала альбом на английском

Продюсер Леонид Дзюник сказал NEWS.ru, что для Пугачевой запись диска в Стокгольме была попыткой покорить Запад.

«В то время в Советском Союзе она набрала достаточно сильные обороты, ее принимали и очень любили. Нужно было движение вперед. Как человек, который работал с группой „Тату“, могу сказать, что для Запада мало красиво петь и [иметь в репертуаре] хорошие песни, это ничего еще не значит. Нужен определенный стиль, определенный имидж», — отметил Дзюник.

Соседов назвал диск «прорывом» Пугачевой, который тогда трудно даже было представить. До артистки никто никогда из советских музыкантов не делал такого.

«Она записала его в 1984 году, когда у руля стоял Черненко, в глухое, доперестроечное время. Это было сделано именно с целью прорваться на мировой рынок. Это уже в перестройку все поехали за границу, стало можно там записывать альбомы. А когда это сделала Пугачева, все было глухо и довольно тяжело», — объяснил Соседов.

«Он не был прорывом, не был успешным. Мне кажется, даже альбом Юлии Началовой, который она записала с Афанасьевым, был гораздо интереснее, чем тот альбом Пугачевой», — поделился мнением Дзюник.

Некоторые поклонники артистки считают, что стокгольмский диск певицы похож на сотни других альбом западных исполнителей, словом, в нем не было запоминающейся индивидуальности.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соседов не может согласиться с этим мнением, по его словам, у Пугачевой на этом диске собраны прекрасные песни: сложные в музыкальном исполнении, с блестящими аранжировками шведских музыкантов, артистка тщательно отбирала для него репертуар.

«Там даже есть песня на английском языке „Белая дверь“ Юрия Чернавского из фильма „Сезон чудес“. В английской версии она называется Through the Eyes of a Child („Глазами ребенка“). Этот трек особенно отметила солистка группы АBBA Фрида Лингстад. Ее восхитила именно эта песня, и она даже обращалась к композитору, чтобы то ли тоже спеть эту песню, то ли чтобы он ей написал что-то в таком же духе», — рассказал Соседов.

В запись альбома в Стокгольме были вложены большие деньги, но он не оправдал этих финансовых затрат. Пугачева больше не делала попыток покорить чужую аудиторию, сосредоточившись на России и бывших странах СССР, и на долгие годы стала первой на сцене.

Виниловый диск «Алла Пугачева в Стокгольме» 1985 года не является раритетом. Его можно купить на сайтах частных объявлений, цена — от 400 до 1000 рублей в зависимости от состояния.

