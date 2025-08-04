Озвучен размер гонорара «Тату» за выступление в Крыму

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова получили около 10 млн рублей за концерт в Крыму, сообщил бывший концертный директор группы и продюсер Леонид Дзюник в комментарии для НСН. По его словам, за выступления в Донбассе артистам платят меньше, несмотря на то, что там менее безопасная обстановка.

Да, Крым в какой-то степени подвержен возможным прилетам, но это не Донбасс. Группам, которые ездят в Донецк, наверное, оплачивается что-то, но это не те гонорары, как на обычных концертах или когда ты в туре. Это происходит, скорее, по зову сердца, — сказал Дзюник.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что нет никакого смысла в возрождении группы «Тату», так как этот проект давно себя изжил. Он отметил, что не планирует прослушивать новые композиции Катиной и Волковой. По его словам, группу «Тату» можно отнести к проектам, которые «умерли и остались в сердцах людей». Его воскрешение обернется провалом, подчеркнул эксперт. В настоящий момент этот коллектив уже неуместен, добавил Соседов.