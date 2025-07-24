Пугачева опять всех всполошила. Что с ее дачей на Истре, скандал с причалом

Пугачева опять всех всполошила. Что с ее дачей на Истре, скандал с причалом

В июле появилась информация, что прибрежный участок у Истринского водохранилища рядом с загородным домом певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорском районе сдадут в аренду. Будет организован аукцион до конца июля. Бизнесмен из Саратова собрался снести личный пирс артистки и построить на этом месте баню и яхт-клуб. NEWS.ru посетил окрестности дачи Пугачевой и узнал, что там происходит.

Чем известна деревня Бережки, где дача Пугачевой

Дорога от Москвы до деревни Бережки Солнечногорского района занимает час с небольшим на машине. При выборе места для строительства загородного дома Пугачева остановилась на очень хорошей локации. До Бережков удобно добираться: рядом Пятницкое, Ленинградское шоссе и платная дорога М-11. Дача Примадонны находится в экологически чистом месте среди сосен на Истринском водохранилище, отсюда и название Бережки.

В советские времена в этих местах находились дачи партийной элиты, в 90-х новые русские начали покупать здесь землю. Пугачева построила в Бережках небольшой особняк площадью 760 квадратных метров в 1999 году.

Дача народной артистки СССР долгое время была главной достопримечательностью деревни Бережки. В 2008 году в этих местах была построена Villa Michetti по черновикам итальянского архитектора. Большое здание в стиле барокко выглядит впечатляюще. На вилле проводятся свадьбы и другие торжества, культурные мероприятия с участием известных артистов.

Дача Аллы Пугачевой в п. Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Как сейчас выглядит дача Пугачевой, на чем экономит ее внук

Все дома в Бережках — добротные двух- и трехэтажные коттеджи, стоящие на больших участках, никаких ветхих деревянных изб, напоминающих о прошлом. Особняк Пугачевой не особенно выделяется среди остальных. Артистка искала в Бережках тишины, спокойствия, приватности и выбрала участок, у которого нет соседей.

Дом утопает в зелени, ворота и стены обвиты разросшимся диким виноградом, трава на газоне перед домом не стрижена. Растительности слишком много, у корреспондентов NEWS.ru создалось впечатление, что, возможно, владельцы решили сэкономить на придомовых работах. Сад за забором выглядит более ухоженно. В нем стоит турник, на котором занимался внук Пугачевой Никита Пресняков. Во время учебы в США он увлекся уличными видами спорта.

Живущая по соседству женщина пенсионного возраста рассказала NEWS.ru, что о даче заботится наемный персонал, периодически приезжает машина, возможно, даже сам Никита Пресняков, который с 2014 года является ее владельцем, но за высокими заборами ничего не видно.

«Хозяин — внук Пугачевой, ее мы лет 15 уже здесь не видели. У нее же другой дом. Ее хоромы (замок в деревне Грязь. — NEWS.ru) по телевизору показывали. Кончено, дом не стоит бесхозный, его обслуживают, следят. Когда Никитка был маленький, он здесь бегал, а сейчас все дети богатых за границей (Пресняков после начала СВО с женой Аленой Красновой переехал жить в США. — NEWS.ru), а бедные здесь. Мои правнуки уже по деревне бегают, свежим воздухом дышат», — рассказала женщина.

Бывшая соседка Пугачевой отметила, что артистка всегда вела себя скромно, спокойно, никакого шума от нее не было, даже в дни праздников, когда к ней съезжались многочисленные друзья-артисты.

«Заезжали тихо, собирались, что-то там отмечали без безобразия и так же тихо разъезжались. Все было хорошо», — рассказала женщина о соседстве с Пугачевой.

Пирс на даче Аллы Пугачевой в п. Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Экс-соседка артистки назвала фейком новости о том, что у Пугачевой якобы отберут причал и построят на этом месте яхт-клуб и баню. По ее словам, деревянный настил над водой никогда не мешал жителям деревни, они имеют возможность спуститься на пляж рядом и купаются.

Корреспонденты NEWS.ru подошли к тому самому причалу, он покосился, часть его в воде, видно, что им давно не пользуются. По лестнице, соединяющей территорию особняка и причал, тоже давно никто не спускался. В фонарях по ее краям нет ламп, место у скамейки, на которой сидела Пугачева и любовалась водными видами, заросло зеленью.

Метрах в 20 от причала находится место купания, в жаркий июльский полдень там были люди в купальниках. «Много всяких фейков — и правда, и неправда. И весь мир лежит во зле, и это зло распространяется», — философски заметила жительница Бережков.

Что сказали в Московско-Окском бассейном водном управлении о причале

8 июля сообщалось, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, по его словам, собрал и сдал в Московско-Окское бассейное водное управление пакет документов для участия в аукционе на аренду части акватории прямо у резиденции Пугачевой. Рыськов говорил, что уже есть несколько претендентов-предпринимателей, он же сам в случае победы в аукционе построит под окнами дома дачи артистки яхт-клуб и небольшую баню.

В Московско-Окском бассейном водном управлении NEWS.ru рассказали, что в СМИ читали об этом, но никакие документы от саратовского бизнесмена к ним не поступали. «По крайней мере, мы таких документов пока не видели», — уточнили в управлении.

Живописная местность коттеджного поселка Малые Бережки, где расположена дача Аллы Пугачевой Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Живописная местность коттеджного поселка Малые Бережки, где расположена дача Аллы Пугачевой Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Пирсу территории дачи Аллы Пугачевой в коттеджном поселке Малые Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Живописная местность коттеджного поселка Малые Бережки, где расположена дача Аллы Пугачевой Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Въезд в коттеджный поселок Малые Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Ворота скрывают дачу Аллы Пугачевой в поселке Малые Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Дача Аллы Пугачевой в поселке Малые Бережки Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Живописная местность коттеджного поселка Малые Бережки, где расположена дача Аллы Пугачевой Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Живописная местность коттеджного поселка Малые Бережки, где расположена дача Аллы Пугачевой Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Прибрежная зона находится у Пугачевой в долгосрочной аренде. В управлении рассказали, что у каждого водного объекта должна быть береговая полоса от 5 до 20 метров, чтобы не препятствовать общему водопользованию. Как убедились корреспонденты NEWS.ru, подойти к воде и пирсу за дачей Пугачевой можно, она ничего не нарушает, оснований для расторжения договора аренды нет.

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