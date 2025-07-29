В «Семейном докторе» отчитались о последствиях хакерской атаки

Хакерская атака на медицинскую клинику «Семейный доктор» была отражена, утечка персональных данных пациентов не была допущена, сообщили представители организации в своем Telegram-канале. По информации корреспондента NEWS.ru, учреждение в настоящий момент продолжает прием клиентов.

Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО «Медицинская клиника „Семейный доктор“», но не головной компании «Медицина АльфаСтрахования» (управляет сетями «Альфа-центр здоровья» и «Семейный доктор»). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о временной приостановке деятельности сети аптек «Неофарм» по техническим причинам. Кроме того, программа лояльности также оказалась недоступна для клиентов. Предположительно, причиной неполадок стала хакерская атака на серверы компании. В самой фирме не стали комментировать эту информацию.

Позже проджект-менеджер компании MD Audit Кирилл Левкин заявил, что из-за хакерской атаки данные клиентов «Неофарм» могут быть украдены. Злоумышленники получат в свое распоряжение контактную информацию и историю покупок пользователей, подчеркнул он.