Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 19:10

В «Семейном докторе» отчитались о последствиях хакерской атаки

«Семейный доктор» подтвердил отсутствие утечки данных из-за атаки хакеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакерская атака на медицинскую клинику «Семейный доктор» была отражена, утечка персональных данных пациентов не была допущена, сообщили представители организации в своем Telegram-канале. По информации корреспондента NEWS.ru, учреждение в настоящий момент продолжает прием клиентов.

Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО «Медицинская клиника „Семейный доктор“», но не головной компании «Медицина АльфаСтрахования» (управляет сетями «Альфа-центр здоровья» и «Семейный доктор»). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о временной приостановке деятельности сети аптек «Неофарм» по техническим причинам. Кроме того, программа лояльности также оказалась недоступна для клиентов. Предположительно, причиной неполадок стала хакерская атака на серверы компании. В самой фирме не стали комментировать эту информацию.

Позже проджект-менеджер компании MD Audit Кирилл Левкин заявил, что из-за хакерской атаки данные клиентов «Неофарм» могут быть украдены. Злоумышленники получат в свое распоряжение контактную информацию и историю покупок пользователей, подчеркнул он.

хакеры
клиники
утечки данных
взломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские ученые нашли новый способ борьбы с раком
Озвучены главные причины рака печени
Дедушка-рукоблуд: пенсионер накачивал квартиранток лекарствами и насиловал
На Западе узнали о прогрессе России в создании штурмового комплекса «Штурм»
Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей
Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради «красивых русских женщин»
Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России
«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом
ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области
Европейская страна оставила Украину без гаубиц
Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США
Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины
Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США
Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак
В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США
Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса
Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году
«Аэрофлот» раскрыл количество выполненных рейсов за день
«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше
Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.