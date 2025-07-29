Эксперт раскрыл неприятные последствия атак на «Неофарм» и «Столички» IT-эксперт Левкин: «Столички» столкнутся со сливом данных после хакерских атак

Аптечные сети «Неофарм» и «Столички» могут столкнуться со сливом персональных данных клиентов, если подтвердятся сообщения о хакерской атаке на их системы, заявил ТАСС проджект-менеджер компании MD Audit Кирилл Левкин. По его словам, злоумышленникам станет доступна контактная информация и история заказов.

Если сообщения о взломе подтвердятся, последствия могут оказаться серьезными. Возможен риск утечки персональных данных, включая контактную информацию и историю заказов, — отметил эксперт.

Левкин охарактеризовал произошедшее как тревожный сигнал для всей фармацевтической розницы. По его словам, одновременный сбой в работе множества точек указывает на избыточную централизацию ИТ-инфраструктуры и возможные пробелы в сегментации сетей. Эксперт рекомендовал участникам рынка усилить тестирование систем на отказоустойчивость и пересмотреть процедуры реагирования на киберинциденты.

Ранее произошел масштабный сбой в работе сервиса «Госуслуги». Пользователи сообщали о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Россияне жаловались на трудности со входом в личный кабинет. Больше всего обращений (14%) пришлось на Москву. Также о проблемах заявляли в Подмосковье (12%), Нижегородской (9%) и Свердловской (7%) областях.