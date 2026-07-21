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21 июля 2026 в 12:59

Раскрыто, за что суд признал Cyberpartizans и Silent Crow экстремистскими

Cyberpartizans и Silent Crow признали экстремистскими за работу с ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Верховный суд РФ признал хакерские группировки Cyberpartizans («Кибер-Партизаны»)и Silent Crow экстремистскими организациями в связи с их сотрудничеством с Вооруженными силами Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Как установлено следствием, Cyberpartizans являются частью неформального объединения «Супраціў» («Сопротивление»), целью которого объявлено насильственное изменение конституционного строя Беларуси.

В суде добавили, что «Супраціў» взаимодействует с признанным террористическим «Полком имени Кастуся Калиновского», занимающимся вербовкой боевиков для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, «Кибер-Партизаны» связаны с подразделением информационно-психологических операций украинской армии. Группировка Silent Crow, ранее также выступавшая под названиями CyberWar и Cyber LegionsUA, квалифицирована как проукраинское объединение анонимных хакеров-активистов, совершающих компьютерные преступления против национальной безопасности России.

Ранее сообщалось, что Бутырский районный суд Москвы оштрафовал активиста Павла Елизарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тыс. рублей. Он был признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

До этого суд в Долгопрудном приговорил политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к штрафу в 1 тыс. рублей за пропаган ду экстремизма. Обвинение связано с публикацией ссылки на видео Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена).

Общество
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