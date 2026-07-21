Сторонника Бориса Немцова оштрафовали на 50 тыс. рублей Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал активиста Павла Елизарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как сторонника бывшего вице-премьера России Бориса Немцова, на 50 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Мужчину признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Суд <...> признал виновным <...> Елизарова Павла Олеговича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, прежде подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

До этого стало известно, что золовку политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Ларису Шульман приговорили к пяти годам тюрьмы за растрату 3,7 млн рублей со счетов ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7». Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.