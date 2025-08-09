Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

Полиция Аляски переадресовала вопросы о встрече Путина и Трампа секретной службе

Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В полиции Аляски не стали отвечать на вопросы о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь ведомства Остин МакДэниел перенаправил вопрос в другую структуру — Секретную службу США.

Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в Секретную службу США, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

В свою очередь директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффар предположил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж. По его словам, безопасность будет на высоком уровне.

До этого сообщалось, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

