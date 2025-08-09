Стало известно, где может пройти встреча Путина и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. По его словам, безопасность будет на высоком уровне.

Логистическая инфраструктура для приема авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример — встреча (бывшего. — NEWS.ru) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией, — отметил Буффар.

Специалист подчеркнул, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана. К работе присоединяются столичные подразделения.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Тем временем выяснилось, что Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.