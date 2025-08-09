Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 07:24

Стало известно, где может пройти встреча Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может состояться в Анкоридже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. По его словам, безопасность будет на высоком уровне.

Логистическая инфраструктура для приема авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример — встреча (бывшего. — NEWS.ru) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией, — отметил Буффар.

Специалист подчеркнул, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана. К работе присоединяются столичные подразделения.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Тем временем выяснилось, что Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Три часа сна до Цинциннати»: Хачанов выступит на «Мастерс» после поражения
Психически больная женщина пыталась убить себя и маленького сына
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева еще в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.