02 декабря 2025 в 16:19

Васильев усомнился в участии российских лыжников на Олимпиаде

Васильев: FIS будет оттягивать процедуру допуска российских лыжников до стартов

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) будет оттягивать процедуру допуска россиян до соревнований, чтобы они не получили лицензии на участие в Олимпийских играх-2026, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, у отечественных спортсменов появятся реальные шансы выступить на Олимпиаде только в случае быстрого решения вопроса.

Все будет зависеть от того, насколько затянуться бюрократические процедуры FIS. Тогда появится шанс на участие в Олимпийских играх, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они пойдут на то, чтобы сейчас оперативно принять решение к восстановлению наших ребят и возможности получения лицензии на участие в Олимпийских играх. Дай Бог, чтобы я ошибался, но что-то мне подсказывает, что я, скорее всего, буду прав, — сказал Васильев.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе, написал в Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. Слушания по делу проходили 1 декабря.

