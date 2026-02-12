Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:10

Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропортах Ухты и Перми

Здание Международного аэропорта Перми Здание Международного аэропорта Перми Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ухты в Коми, а также в Перми, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщил Кореняко.

Ранее в Росавиации сообщили о временном закрытии аэропортов Котласа Архангельской области, а также аэропорта Победилово в Кирове. В первом ограничения начали действовать около 08:00 мск, во втором — в 08:44 мск.

До этого сообщалось, что из-за нехватки топлива российские самолеты временно прекратят летать на Кубу. Решение о приостановке полетной программы приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind. В ближайшие дни пилоты выполнят рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву для вывоза оставшихся в стране россиян. Заправка топливом была приостановлена 10 февраля и продлится до 11 марта.

Росавиация
аэропорты
ограничения
Пермь
Ухта
