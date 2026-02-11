Зимняя Олимпиада — 2026
Полеты из России на Кубу приостановят

Росавиация: две российские авиакомпании приостановят полеты на Кубу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самолеты временно прекратят летать из России на Кубу из-за нехватки топлива, сообщили в Росавиации. Решение о приостановке полетной программы приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind.

В ближайшие дни пилоты авиакомпании «Россия» выполнят рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву для вывоза оставшихся в стране россиян. После этого полетная программа перевозчика будет временно приостановлена. Минтранс держит ситуацию под особым контролем.

Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. Все рейсы выполняются, а туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме. Позже российское посольство в Гаване сообщило, что сейчас специалисты продумывают возможность поставок топлива из России на Кубу.

До этого Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

Куба
топливо
Россия
авиакомпании
Росавиация
