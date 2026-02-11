Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу Посольство РФ: продумывается возможность поставок топлива из России на Кубу

Сейчас специалисты продумывают возможность поставок топлива из России на Кубу, пишут РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Соответствующее заявление сделали в связи с топливным дефицитом на острове вследствие энергетической блокады властями США.

Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается, — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. Все рейсы выполняются, а туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что отношения между Кубой и США вновь обостряются, власти Гаваны усиливают оборонные меры. По его данным, администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант ужесточения давления, включая потенциальную нефтяную блокаду острова.