Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:14

Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу

Посольство РФ: продумывается возможность поставок топлива из России на Кубу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сейчас специалисты продумывают возможность поставок топлива из России на Кубу, пишут РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Соответствующее заявление сделали в связи с топливным дефицитом на острове вследствие энергетической блокады властями США.

Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается, — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. Все рейсы выполняются, а туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что отношения между Кубой и США вновь обостряются, власти Гаваны усиливают оборонные меры. По его данным, администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант ужесточения давления, включая потенциальную нефтяную блокаду острова.

Россия
Куба
топливо
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.