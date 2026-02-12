В России временно закрылись еще два аэропорта

В России временно закрылись еще два аэропорта Аэропорты Котласа и Кирова временно перестали принимать и выпускать самолеты

Аэропорт Котласа Архангельской области временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около восьми часов утра по московскому времени.

Аэропорт Котлас: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

Позднее, в 08:44 мск, закрылся аэропорт Победилово в Кирове. Как отметил Кореняко, текущие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Помимо всего прочего, ночью 12 февраля закрывали аэропорты Калуги, Саратова, Волгограда и Ярославля.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки топлива российские самолеты временно прекратят летать на Кубу. Решение о приостановке полетной программы приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind. В ближайшие дни пилоты выполнят рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву для вывоза оставшихся в стране россиян.

До этого генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация. Он добавил, что в покупаемом аэропорту три года не проводился аудит.