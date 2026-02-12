«Погиб на месте»: Мирошник раскрыл новое преступление ВСУ Мирошник: ВСУ ударили дронами по машине с продуктами на Херсонщине

Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, доставляющему продукты питания и медикаменты жителям города Голая Пристань Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые передает ТАСС, водитель погиб.

Речь идет о преднамеренной атаке украинского дрона на гражданский автомобиль, доставлявший продукты и медикаменты жителям практически осажденного города Голая Пристань. Его атаковал украинский дрон, водитель погиб на месте, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один — погиб.

До этого Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых девять месяцев. Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ.