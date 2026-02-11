Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:42

На Украине создали новую лазерную систему ПВО

The Atlantic: Украина разработала новую лазерную систему ПВО Sunray

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Украине создали новую лазерную систему противовоздушной обороны под названием Sunray, передает The Atlantic. Она отличается компактностью и низкой стоимостью.

Украинская модель, известная как Sunray, не является первой в мире лазерной системой вооружения. <...> Создатели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, рассказали, что разработали свой лазер примерно за два года за несколько миллионов долларов, — говорится в материале.

Кроме того, издание рассказало о создании украинского беспилотника-перехватчика P1-Sun, который можно изготовить с помощью 3D-принтера. Оружие похоже на большой термос и оснащено четырьмя роторами и примерно 500 граммами взрывчатки.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Украина может напечатать на 3D-принтере только корпус P1-Sun, что не является выдающимся достижением. Он отметил, что современные технологии позволяют создавать сложные изделия, включая автоматы и пистолеты. Однако двигатель для дрона пока невозможно напечатать, хотя отдельные компоненты для них уже производятся. По словам Сивкова, основные комплектующие для дронов ВСУ закупаются за рубежом.

Украина
разработки
ПВО
системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.