На Украине создали новую лазерную систему ПВО

На Украине создали новую лазерную систему противовоздушной обороны под названием Sunray, передает The Atlantic. Она отличается компактностью и низкой стоимостью.

Украинская модель, известная как Sunray, не является первой в мире лазерной системой вооружения. <...> Создатели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, рассказали, что разработали свой лазер примерно за два года за несколько миллионов долларов, — говорится в материале.

Кроме того, издание рассказало о создании украинского беспилотника-перехватчика P1-Sun, который можно изготовить с помощью 3D-принтера. Оружие похоже на большой термос и оснащено четырьмя роторами и примерно 500 граммами взрывчатки.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Украина может напечатать на 3D-принтере только корпус P1-Sun, что не является выдающимся достижением. Он отметил, что современные технологии позволяют создавать сложные изделия, включая автоматы и пистолеты. Однако двигатель для дрона пока невозможно напечатать, хотя отдельные компоненты для них уже производятся. По словам Сивкова, основные комплектующие для дронов ВСУ закупаются за рубежом.