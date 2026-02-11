«Ничего особенного»: военэксперт о якобы созданных на 3D-принтере БПЛА ВСУ

Украина могла напечатать на 3D-принтере только корпус для беспилотника-перехватчика P1-Sun, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, в этом нет ничего особенного.

Вопрос в том, что именно на Украине печатают на 3D-принтере для дронов? Если речь идет о корпусе беспилотника-перехватчика P1-Sun, то в этом нет ничего особенного. На 3D-принтере можно напечатать даже автомат или пистолет — сейчас это вполне реально. Корпус — это достаточно простая вещь для печати, тем более его делают из композитных материалов для снижения радиолокационной заметности. Поэтому нет ничего удивительного. Если говорить о двигателе, то его вряд ли можно будет напечатать на 3D-принтере, — пояснил Сивокв.

Он отметил, что на 3D-принтере в настоящее время можно напечатать лишь отдельные детали для двигателей беспилотников. По словам военного эксперта, все комплектующие для дронов ВСУ привозятся из заграницы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что постоянное совершенствование российских дронов, включая оснащение реактивными двигателями и видеокамерами с управлением на дальности в сотни километров, позволяет им успешно преодолевать эшелонированную систему противовоздушной обороны. По его словам, такой подход вынуждает Вооруженные силы Украины применять дорогостоящие ракеты.