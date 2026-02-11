Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:12

«Ничего особенного»: военэксперт о якобы созданных на 3D-принтере БПЛА ВСУ

Военэксперт Сивков: Украина могла напечатать на 3D-принтере только корпус дрона

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина могла напечатать на 3D-принтере только корпус для беспилотника-перехватчика P1-Sun, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, в этом нет ничего особенного.

Вопрос в том, что именно на Украине печатают на 3D-принтере для дронов? Если речь идет о корпусе беспилотника-перехватчика P1-Sun, то в этом нет ничего особенного. На 3D-принтере можно напечатать даже автомат или пистолет — сейчас это вполне реально. Корпус — это достаточно простая вещь для печати, тем более его делают из композитных материалов для снижения радиолокационной заметности. Поэтому нет ничего удивительного. Если говорить о двигателе, то его вряд ли можно будет напечатать на 3D-принтере, — пояснил Сивокв.

Он отметил, что на 3D-принтере в настоящее время можно напечатать лишь отдельные детали для двигателей беспилотников. По словам военного эксперта, все комплектующие для дронов ВСУ привозятся из заграницы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что постоянное совершенствование российских дронов, включая оснащение реактивными двигателями и видеокамерами с управлением на дальности в сотни километров, позволяет им успешно преодолевать эшелонированную систему противовоздушной обороны. По его словам, такой подход вынуждает Вооруженные силы Украины применять дорогостоящие ракеты.

дроны
ВСУ
Украина
3D-принтеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.