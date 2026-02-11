Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:17

Названо главное преимущество российских дронов перед ПВО НАТО

Военэксперт Кнутов: российские дроны постоянно совершенствуются

Постоянное совершенствование российских дронов, включая оснащение реактивными двигателями и видеокамерами с управлением на дальности в сотни километров, позволяет им успешно преодолевать эшелонированную систему противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой подход вынуждает Вооруженные силы Украины применять дорогостоящие ракеты.

Дроны ВС РФ все время совершенствуются. Если «Герани» изначально были очень примитивными, то теперь они у нас с реактивными двигателями. На некоторых даже стоят видеокамеры, и они фактически управляются операторами, как и дроны. Дальность их применения составляет несколько сотен километров, что позволяет преодолевать систему ПВО Украины на предельно малых высотах. Там, где используются зенитные установки, наши дроны, наоборот, преодолевают эти участки на высоте около пяти километров. Украине приходится использовать дорогостоящие ракеты. Наши беспилотники имеют целый арсенал борьбы с системами ПВО противника, и дроноводы обладают тактическими приемами по преодолению такой системы и выведению ее из строя, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что российские беспилотники превратились в многофункциональное средство разведки и поражения. По его словам, они не только выслеживают позиции зенитно-ракетных комплексов, но и наводят на них высокоточное оружие.

Кроме того, широко используются дроны-приманки типа «Гербера», которые вынуждают украинских ракетчиков растрачивать впустую зенитные ракеты. В это время наши основные ударные средства преодолевают район, который становится открытым с точки зрения противовоздушной обороны, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ, а также полевой склад с боеприпасами и материальными средствами. Успешную операцию провели операторы БПЛА из группировки «Юг».

ПВО
дроны
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
