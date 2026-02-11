ВС РФ в зоне СВО на Константиновском направлении

Российские дроны подняли на воздух военный склад ВСУ МО: на Константиновском направлении уничтожен склад ВСУ

На Константиновском направлении уничтожена боевая бронированная машина (ББМ) ВСУ, а также полевой склад с боеприпасами и материальными средствами, сообщили в Министерстве обороны России. Как передает РИА Новости, успешную операцию провели операторы БПЛА из группировки «Юг».

Первое попадание вызвало панику у противника — ББМ попыталась покинуть позицию, однако вскоре остановилась из-за повреждений. Еще два точных удара полностью уничтожили боевую машину. <...> Точным попаданием была вызвана детонация боекомплекта, в результате чего склад противника был полностью уничтожен, — рассказали в оборонном ведомстве.

До этого в районе Константиновки военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары, действия были скоординированы.

Ранее российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства. При помощи этой системы ВСУ наносили удары по территории Белгородской области.