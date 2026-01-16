«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину придется преодолевать себя, чтобы вернуться на высокий уровень, заявил NEWS.ru экс-адвокат спортсмена Владимир Саруханов. По его мнению, игрок сможет воскресить карьеру. Саруханов считает, что незаконный арест во Франции подстегнет Касаткина к новым успехам.

Это будет история преодоления, получилась киношная история со счастливым финалом благодаря усилиям дипломатов, российских спецслужб, российских и французских адвокатов. У него совершенно точно получится, он сильный мужчина. История с незаконным арестом на территории Франции подстегнет его к новым успехам. Он очень крутой спортсмен. Я знаком с ним и понимаю, что человек живет баскетболом. Даже когда он был в этой ситуации, у него было подключено несколько каналов, и он в прямом эфире смотрел несколько матчей одновременно, — заявил Саруханов.

Ранее адвокат рассказал, что у баскетболиста выключен телефон. Он предположил, что Касаткин очень устал после этой истории. Саруханов отметил, что не виделся с игроком и поздравил супругу и родителей с его освобождением.

Касаткин, освобожденный из-под стражи во Франции, выразил огромную признательность России и всем, кто содействовал его возвращению. Он сообщил, что прибыл на родину 8 января и теперь находится рядом с родными. Спустя несколько дней он подписал контракт с красноярским «Енисеем».