12 февраля 2026 в 11:35

Блины «Сковородочные кружева» на ряженке — румяные, нежные и с ажурным краем: простой рецепт для идеального утра

Подписывайтесь на нас в MAX

Беру ряженку, яйцо и муку — готовлю блины, от которых невозможно оторваться. Это гениально просто: кисломолочная основа даёт ту самую воздушную текстуру и лёгкую кислинку. Получается настоящее съедобное кружево: каждый блин — это ажурное полотно с хрустящим, изящно подрумяненным краем и нежной, бархатистой серединкой. Они невероятно ароматные, с лёгким карамельным оттенком от ряженки, и тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл ряженки, 2 яйца, около 200 г муки, 1 ст.л. сахара, щепотка соли, ½ ч.л. соды и 2 ст.л. растительного масла. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до лёгкой пены. Влейте ряженку и хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно размешивая тесто венчиком до состояния однородной, не очень густой сметаны. Добавьте соду и быстро перемешайте — вы увидите, как тесто сразу станет воздушнее. В конце влейте растительное масло. Дайте тесту отдохнуть 10-15 минут. Жарьте на хорошо разогретой, слегка смазанной маслом сковороде на среднем огне. Наливайте половник теста, быстро распределяя его по дну тонким слоем. Жарьте до появления множества дырочек и золотистого кружевного края, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны около 30 секунд.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

