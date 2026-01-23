Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Терпеть и страдать»: американец описал поездку в Россию

Американский путешественник Уоррен назвал Россию туристическим раем

Храм Богоявления Господня и памятник Ярославу Мудрому на Богоявленской площади в Ярославле Храм Богоявления Господня и памятник Ярославу Мудрому на Богоявленской площади в Ярославле Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Маркетолог из Чикаго Итан Уоррен, вопреки предостережениям друзей и советам из соцсетей «терпеть и страдать», решился на поездку в Россию и был приятно удивлен, сообщает «Царьград». Мужчина рассказал, что, проехав по Золотому кольцу, вместо ожидаемых трудностей столкнулся с приветливостью, современной инфраструктурой и чистотой.

Я думал, буду выживать, а оказался в туристическом раю, которого нет ни в каких Европах, — поделился впечатлениями Уоррен.

В сообщении говорится, что вместо ожидаемой бюрократии американец нашел кафе с веганским меню и быстрым Wi-Fi, а серые районы сменились опрятными улицами и благоустроенными скверами. Особенно его поразила местная кухня: по словам Уоррена, даже в привокзальном кафе еда была вкуснее, чем в ресторанах Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что иностранные туристы начали массово посещать Якутию ради экстремальных развлечений — они купаются в проруби, заваривают лапшу на морозе и снимают об этом ролики для соцсетей. Путешественники прибыли из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики.

