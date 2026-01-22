Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Ученые раскрыли, где нужно жить для поддержания здоровья сердца

EE: проживание в местах с большим числом деревьев хорошо влияет на сердце

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Проживание в районах, где растет много деревьев, положительно сказывается на здоровье сердца, следует из исследования, результаты которого опубликованы в журнале Environmental Epidemiology. При этом газоны и кустарники, напротив, могут повышать риски сердечных заболеваний.

Для проведения эксперимента ученые обработали более 350 млн изображений улиц, чтобы оценить обстановку, в которой находились жители того или иного района. Все это сопоставили со статистикой о сердечно-сосудистых заболеваниях.

В результате выяснилось, что риск таких болезней упал на 4% у тех, кто жил в районах с большим числом деревьев. Исследователи выразили мнение, что именно эти растения сыграли положительную роль, так как они охлаждают воздух в городе и фильтруют загрязнения. В то же время газоны часто для поддержания хорошего состояния требуют применения пестицидов.

Ранее главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия заявил, что показатель заболеваемости от сердечно-сосудистых причин в России растет, как и во всем мире. По его словам, при этом доступность медицинской помощи по данному направлению превосходит другие страны.

