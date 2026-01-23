Ученые поразились таинственному исчезновению скопления пятен на Солнце

Крупнейшее за последние два месяца скопление солнечных пятен полностью исчезло с поверхности светила, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По их словам, наблюдения показывают, что от огромного комплекса под номером 4294-4298 не осталось никаких следов.

От крупнейшего в прошлом году комплекса солнечных пятен 4294-4298 за два месяца не осталось буквально ничего — к Земле из-за горизонта вышла соответствующая область Солнца, — сказано в сообщении.

Максимальная площадь этого скопления достигала 2,3 тыс. условных единиц, что сделало его одним из самых крупных в истории наблюдений. Для сравнения исследователи привели данные об активной области 4341, которая вызвала мощный радиационный шторм на прошлой неделе. Ее площадь на момент событий составляла всего 500 единиц.

Особенностью исчезнувшего комплекса стало отсутствие какой-либо заметной солнечной активности. Несмотря на гигантские размеры и накопленную энергию, эта область не произвела ни одной крупной вспышки за все время своего существования.

Ранее директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев допустил, что в 2026 году магнитных бурь станет меньше. По его словам, это только прогноз, поскольку Солнце ведет себя непредсказуемо.