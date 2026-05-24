В Турции спор россиянки из-за номера в отеле закончился ночевкой в холле Россиянка в Турции отказалась от номера и ночевала в лобби

Российская туристка вместе с дочерью отказалась заселяться в номер в турецком отеле и осталась ночевать в лобби, передает Radio1. Женщина утверждает, что вместо обещанного реновированного корпуса ей предложили комнату для гостей с ограниченными возможностями с видом на забор.

Туроператор предложил клиентке бесплатное улучшение номера или переезд в другую гостиницу с доплатой разницы в стоимости, отметили в источнике. Однако россиянка отказалась от обоих вариантов и потребовала переселения без дополнительных расходов.

Туристка также пожаловалась на грубое отношение со стороны отельных гидов и заявила об угрозах. Представители гостиницы отвергли эти обвинения и сообщили, что сотрудники вели себя корректно.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что туристы имеют право потребовать возврата средств в случае несоответствия отеля заявленным условиям. По ее словам, при отказе в компенсации заявитель может обратиться в суд.

До этого турэксперт Илья Силивоник предупредил, что во время экскурсий туристам могут не сообщить о доплате за активности, которые изначально были заявлены как бесплатные. Кроме того, по его словам, путешественники иногда сталкиваются с несоответствием заявленного маршрута и навязанными остановками в коммерческих точках.