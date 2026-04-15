15 апреля 2026 в 09:00

Карамельный творожник — безупречный рецепт выходного дня. Готовится проще сырников, но какой вкус!

Если обычные творожные запеканки кажутся вам слишком плотными, этот рецепт станет открытием. Техника раздельного взбивания белков и желтков гарантирует воздушный, почти невесомый результат.

Что понадобится

Для запеканки: творог (желательно 9%) — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, сливочное масло (размягченное) — 70 г, манная крупа — 1 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л. или семена ванили, изюм — 70 г, соль — 1 щепотка.

Для карамельного соуса: сливочное масло — 50 г, коричневый сахар — 100 г, молоко (горячее) — 100 мл.

Как готовлю

Изюм замачиваю на 10 минут, обсушиваю. Творог протираю. Желтки взбиваю с сахаром до крема, добавляю масло, творог, манку, ваниль, изюм. Белки взбиваю с солью в пики, аккуратно вмешиваю.

Выпекаю при 180 °C 50–60 минут. Выключаю духовку, оставляю запеканку внутри с приоткрытой дверцей на 1,5–2 часа.

Для соуса растапливаю масло с сахаром, вливаю горячее молоко, варю 2–3 минуты. Поливаю запеканку перед подачей.

Дмитрий Демичев
